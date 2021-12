Processo seletivo: Senac Acre prorroga inscrições e lança novo edital com vagas para Brasileia; confira

O Senac Acre prorrogou as inscrições do edital 03/2021 de processo seletivo para contratação de orientadores educacionais, e lança o edital 04/2021 de assistente de ensino médio para o município de Brasiléia. Ao todo, são 6 vagas para contratação imediata e 40 para cadastro de reserva destinadas aos níveis médio e superior. Com a prorrogação, as inscrições e primeira etapa de ambos os processos acontecem até às 23h59min de sexta-feira, 16, exclusivamente por meio do endereço eletrônico https://portal.senacac.selecao.site

O edital 03/2021 é destinado à contratação de orientadores educacionais de gestão e negócios, informática e saúde (Enfermagem) e será composto por três etapas. O processo disponibiliza um total de 5 vagas para contratação imediata e 30 para cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 (sessenta reais) aos candidatos.

O edital 04/2021, para contratação assistente ensino médio, será composto por duas etapas, o processo disponibiliza um total de 1 vaga para contratação imediata e 10 para cadastro de reserva. O valor da taxa de inscrição é de R$ 45 (quarenta e cinco reais) aos candidatos.

A segunda etapa será de prova teórica prevista, conforme o edital, no dia 9 de janeiro de 2022 para os dois editais. A terceira etapa de prova prática, apenas para nível superior, acontecerá nos dias 18 e 19 de janeiro de 2022, ambas somente na cidade de Brasiléia.

Os interessados em participar do certame devem, dentro do período estabelecido, acessar o link do processo seletivo e preencher as informações de inscrição e curricular para a primeira etapa.