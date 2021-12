Professor usa roupa da Ku Klux Klan em escola pública de SP; vídeo

O professor de história que aparece em um vídeo vestido como integrante da Ku Klux Klan, movimento racista, antissemita e anticomunista do século 19 foi afastado da função. Nas imagens, ele aparece com a vestimenta branca e o capuz característicos do grupo andando no pátio da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, São Paulo. A Ku Klux Klan unia grupos reacionários sob a bandeira da “supremacia branca“ que teve sua maior força no sul dos Estados Unidos.

As imagens foram registradas por profissionais de educação no dia 8 de dezembro. Naquela data, uma feira teatral seria realizada, mas foi cancelada. Nesse sentido, de acordo com os denunciantes, não havia motivo ou qualquer “caráter pedagógico” que justificasse o uso da roupa.

