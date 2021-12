Programa Jovens Embaixadores 2022 abre inscrições para todo o Brasil

As inscrições para o Programa Jovens Embaixadores estão abertas. Estudantes de Ensino Médio da rede pública de ensino, que sabem se comunicar em inglês e que estão engajados em algum projeto de impacto social que contribua com a sua comunidade podem participar da iniciativa da Embaixada e Consulados do Estados Unidos da América no Brasil que este ano comemora 20 anos.

Ao todo, 50 alunos brasileiros serão selecionados. Eles terão a chance de fazer um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos em julho de 2022, se a pandemia da Covid-19 e as condições do período permitirem. As inscrições vão até 9 de fevereiro de 2022 e devem ser feitas pelo site www.jovensembaixadores.org.br.

No Acre, desde 2007, 15 alunos da rede pública estadual já participaram do programa. Para o coordenador geral do Centro de Estudo de Línguas (CEL), Charles Sante, a iniciativa incentiva e amplia os horizontes dos jovens estudantes. “Além de incentivar os nossos alunos do ensino médio da rede pública a continuarem estudando”, pontuou o coordenador.

O estudante do Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), Cristhian Machado, esteve entre os selecionados e representou o Acre na edição de 2021 que, devido a pandemia da Covid-19, foi realizada no formato virtual. Na época, ele contou que a rotina intensa de estudos e a orientação dos professores foi primordial para a sua seleção no programa.

Sobre a experiência, Cristhian avalia que sua participação, mesmo sendo no formato virtual, foi um momento especial, uma oportunidade de interagir com jovens de diversos países e trocar conhecimentos sobre diversos temas como liderança, diversidade, além dos momentos de diversão. “Impactou demais a minha vida. Foi uma experiência incrível”, afirmou.