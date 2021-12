Progressistas do Acre fecham acordo para a reeleição de Gladson e Mailza para o Senado em 2022

Em encontro realizado na manhã de sábado (11), em Rio Branco, o Partido Progressistas reuniu os parlamentares da sigla em todo Estado para alinhamento político para as eleições de 2022.

Com a presença da presidente regional da sigla, senadora Mailza, o vice-presidente, prefeito Tião Bocalom e o presidente de honra, governador Gladson Cameli, o evento contou com a presença dos deputados estaduais Nicolau Júnior – presidente da Aleac – José Bestene e Gerlen Diniz, dos 34 vereadores e dos prefeitos Rosana Gomes, de Senador Guiomard, Kiefer Cavalcante, de Feijó, Bené Damasceno, de Porto Acre e Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul.

“Este encontro é o início do trabalho do partido para alinhamento político e fortalecimento da sigla, para chegarmos unidos às eleições de 2022”, explicou a presidente regional, senadora Mailza.

Em sua fala, o governador Gladson Cameli expôs a importância do alinhamento do partido e com linguagem única. “Este é o momento para fazermos uma análise do nosso cenário e reconstruir o que for necessário. Eu estou pronto para entrar na guerra”, declarou Cameli.

O prefeito Kiefer Cavalcante, em nome dos prefeitos Progressistas, falou a respeito da vaga ao Senado, que será disputada em 2022. “Hoje nós temos uma senadora que muito nos orgulha pelo trabalho realizado e não podemos abrir mão desta vaga ao Senado Federal”, declarou Kiefer.

A expectativa para composição das chapas proporcionais para deputado estadual e federal foi apresentada pelos deputados estaduais José Bestene e Gerlen Diniz.

Ambos entendem que o Progressistas tem capacidade política para trabalhar uma legenda forte. “Tenho convicção que hoje temos condições de eleger 06 deputados estaduais, com o diálogo franco e responsável”, destacou Diniz.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom cumprimentou a presidente do Progressistas, senadora Mailza, pela realização deste encontro que, segundo ele, é a forma salutar de fazer política. “Fico feliz em estar participando deste momento do partido. A organização pré-eleitoral é importante para o fortalecimento do partido”, disse Bocalom.