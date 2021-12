Protesto de familiares de presos contra suspensão de visitas, deixa trânsito do Centro de Rio Branco “caótico”

Os familiares dos presos se reuniram na manhã desta quarta-feira (8), na região central de Rio Branco, para protestar contra a suspensão das visitas nos presídios.

As visitas estão suspensas desde a segunda quinzena de novembro, já que os policiais penais estão com as atividades paralisadas, pois pressionam o Governo do Estado pela aprovação de uma Lei Orgânica que regulamenta a categoria.

O protesto causou o bloqueio da Avenida Brasil e da Rua Epaminondas Jácome, o que acarretou desvios em parte do trânsito da região central da Capital. Agentes de trânsito tentavam controlar o tráfego nas vias, mas diversos engarrafamentos se formaram durante o protesto.