PSG x Nice: onde assistir, horário e escalações

O PSG não contará com Neymar. O brasileiro machucou o tornozelo na última rodada e desfalca o time francês por até oito semanas.

O Nice é o terceiro colocado e quer aprontar na casa do líder para arrancar pontos do clube de Paris. Veja as informações da partida:Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Bernat, Pereira, Gueye, Di María, Messi, Rafinha e Mbappé. Técnico: Mauricio Pochettino

Nice: Benítez, Lotomba, Todibo, Dante, Bard, Lemina, Rosario, Stengs, Kluivert, Delort e Gouiri. Técnico: Christophe Galtier

Data: quarta-feira (1º/12)

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

Transmissão: Star+