PSL Mulher organiza confraternização para prestação de contas do mandato de Marcio Bittar

A historiadora e pré-candidata ao Senado Federal, Marcia Bittar, em conjunto com o Partido Social Liberal (PSL) Mulher, organizam nesta sexta-feira (10), uma festa na Maison Borges, em Rio Branco. O objetivo do evento visa prestar contas do mandato do senador Márcio Bittar (PSL).

Além disto, o evento, que contará com a participação de lideranças locais da capital e do interior, e com a presença da senadora e presidente do PSL Mulher, Soraya Thronicke (PSL-MS), visa falar também sobre a relatoria do orçamento do senador.

Segundo Márcia Bittar, essa atividade de prestação de contas faz parte da rotina parlamentar, tendo em vista que a população precisa ter conhecimento das atividades que são feitas no Senado.

“No final de todos os anos, nós fazemos essa confraternização e junto disto, a prestação de contas do ano letivo, no caso dele, dos três anos de senador, e é um prazer fazer isso, orientar as pessoas pra que elas se informem, com as informações sobre o que (o senador) se empenhou no mandato”, disse.