PSOL no Acre lança pré-candidaturas para disputar vagas no Governo e Senado, nesta quinta

O Partido Socialismo e Liberdade no Acre (PSOL) apresenta em evento nesta quinta-feira (9) os pré-candidatos majoritários para as eleições 2022.

Waldir França assume a presidência estadual do PSOL confirmando, conforme já divulgado pelo ContilNet, o professor Nilson Euclides da Silva como pré-candidato ao Governo do Estado, e o advogado Sanderson Moura foi o nome escolhido para a vaga do Senado.

O evento acontece às 19h30 no Hotel Villa Rica, no Centro da Capital e contará com a presença de vários partidos do campo Progressista. Até o momento, o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSB, PV, Cidadania e Rede Sustentabilidade já confirmaram presença.