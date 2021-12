PT vai lançar drag queen como candidata a deputada federal

Sob testemunho da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), a drag queen Ruth Venceremos se filiou à sigla, na última quarta-feira (1º/12), para concorrer no ano que vem a uma das 8 cadeiras da bancada da Câmara dos Deputados pelo Distrito Federal.

Ruth tem origem no Movimento Sem Terra (MST), onde atua desde os 13 anos de idade, e atualmente integra a coordenação nacional de educação da entidade. Ela também é diretora do coletivo artístico Distrito Drag, fundado há quatro anos no Distrito Federal, para difundir a cultura da comunidade LGBTQIA+ e integrar pautas de direitos humanos.

“Minha pré-candidatura tem um sentido simbólico e histórico, de um corpo negro, LGBTQIA+ e drag queen para movimentar as estruturas e transformar o Brasil”, afirmou.

A drag queen brasiliense quer disputar a Câmara Federal para atuar na “defesa da democracia, que tem sido alvo constante de ameaças do projeto bolsonarista”.

