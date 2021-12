Quanto tempo leva para desintoxicar o organismo de drogas?

A luta contra as drogas pode deixar sequelas grandes no organismo daquele que já foi dependente químico. A desintoxicação completa do organismo após as drogas pode durar um longo período de tempo dependendo de circunstâncias específicas de cada ex-usuário de substâncias químicas. Devemos considerar o tempo de uso, o que foi consumido durante esse tempo, se foi apenas uma ou mais substâncias e outros fatores importantes.

Existem diversas formas de tratamento que podem mudar a quantidade de tempo que o organismo de um usuário de drogas decidiu parar com seu ciclo vicioso. Devemos colocar em consideração os métodos usados durante esse tratamento e quais as substâncias usadas para ajudar em sua melhora e processo de recuperação.

Colocando isso em nota, podemos aprender um pouco mais sobre o tempo que se leva para desintoxicar o organismo das drogas e quais os efeitos que elas podem deixar no indivíduo, mesmo após o ex-usuário se livrar de seu vício. Entenda com esse artigo um pouco mais sobre o assunto e veja também um método que ajuda a retornar o corpo e mente do ex-viciado para seu estado quase que original, de forma segura e natural.

Quanto tempo a desintoxicação leva?

Essa questão apenas pode ser respondida quando consideramos qual a substância ingerida pelo indivíduo durante o período de seu vício. Devemos considerar as substâncias mais comuns quando o assunto são os vícios com as drogas e o álcool. A maconha, por exemplo, é uma das drogas mais consumidas e também mais comuns de um indivíduo experimentar acabar se viciando facilmente.

A maconha é uma droga altamente nociva e possui resultados de longo prazo, fazendo dela a droga mais difícil quando o assunto é o tempo de desintoxicação e de melhora de seus efeitos no organismo. Ela leva de 7 a 30 dias para sair do organismo, porém, o maior problema se encontra no fato que o viciado não espera esse tempo e consome a substância de maneira exagerada e contínua.

Já o álcool é uma das substâncias legais que qualquer um acima de 18 anos pode comprar no Brasil. Vendo que ela é legalizada, já há como imaginar que seu efeito na população é maior que o de muitas outras drogas ilegais e de difícil acesso. O álcool demora de 3 a 4 dias para deixar o organismo de quem o consome, porém fica no sangue por apenas 10 horas e, de forma impressionante, no cabelo por 90 dias, ou seja, três meses.

O tempo varia entre cada droga. Uma média é de 3 a 5 dias para drogas como LSD, cocaína e heroína, porém, como dito antes, são drogas extremamente viciantes que impelem o indivíduo a usá-las constantemente e desse modo, levam eles ao vício e não permitem a desintoxicação da droga no organismo.

Tratamento com a desintoxicação

Durante tratamentos, é comum e recomendado que a desintoxicação do organismo do viciado ocorra. Isso pode ser um processo complicado e difícil primeiramente, já que o vício acostuma o dependente químico com a substância em seu organismo constantemente. Tais substâncias trazem sensações de bem-estar, euforia e livram os viciados da ansiedade. Porém seus efeitos ao longo prazo são terríveis para qualidade de vida e bem-estar do indivíduo.

Um dos tratamentos mais comuns e recomendados para ex-usuários de drogas ou para quem deseja se livrar da dependência química de forma segura, rápida e fácil, é a Ibogaína. Uma substância essencial para quem deseja viver com qualidade após o contato constante com as drogas.

Os primeiros 15 dias ou meio mês de tratamento de um indivíduo em locais de tratamento com Ibogaína em SP, ou no Brasil afora, são muito importantes. As crises de abstinência do paciente são tratadas de forma respeitosa e eles são oferecidos opções diferentes para lidar com a situação sem retornar às drogas.

O que é a Ibogaína?

A ibogaína é uma opção de tratamento contra o vício com as drogas e o álcool de forma rápida que ajuda a limpar completamente o organismo do indivíduo e ainda permite que seu estado natural e original seja retornado de forma saudável, confiável e comprovada por cientistas ao redor do mundo.

É uma substância que vem da África em forma de planta e já foi utilizada no tratamento do vício das drogas ao redor do mundo em vários países de primeiro mundo, como Canadá e Estados Unidos.