Quer participar do Largados e Pelados Brasil? Saiba como

Reality show do Discovery+ está com inscrições abertas para a segunda temporada

Mas alguns perfis levam vantagem no processo: ter uma boa condição física, estar bem de saúde e também uma experiência prévia em sobrevivência em lugares com baixíssima estrutura.

As inscrições abriram nesta quarta-feira (8) no site oficial do canal . E as exigências para se tornar um potencial concorrente não são tão grandes: basta ser maior de idade.

Fenômeno de audiência do recém-lançado Discovery+, serviço de streaming do Discovery, o reality show Largados e Pelados Brasil está em busca de novos participantes interessados em passar por perrengues na segunda temporada do programa.

