‘Quero meu dinheiro’: motorista de aplicativo discute e arremessa bolo em cliente após erro na rota; veja vídeo

Além do prejuízo com o bolo perdido, o casal teme que o motorista retorne. “Ficamos com medo dele voltar na nossa casa e tentar alguma coisa com a gente, a gente ainda está com medo. […] A atitude dele foi muito violenta”, descreve o marido. “Tivemos prejuízo, porque nós, como uma empresa, temos que manter o atendimento com a nossa cliente, porque a cliente não tem nada a ver com o ocorrido”, completa.