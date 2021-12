RBTrans presta contas das gratuidades do Projeto de Integração Física do Transporte Público do Município de Rio Branco – Siturb

A prefeitura de Rio Branco, por meio do corpo técnico da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) reuniu nesta sexta-feira, 3, sindicalistas, vereadores e representantes das prestadoras de serviços do transporte público na capital acreana para fazer uma prestação de contas referente a antecipação dos valores das gratuidades do Siturb, que trata do subsídio de 100% das gratuidades à passageiros, previstas em lei.

A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou o subsídio do sistema de transportes coletivos, por meio de repasses em três parcelas, num montante de R$ 2,4 milhões. Os recursos do poder público são destinados para colocar em dia salários e benefícios em atraso referentes ao período de dezembro de 2020 a abril de 2021, correspondendo a 91,87% do valor total dos subsídios.

Anízio Alcântara, superintendente da RBTrans, lembrou que o município já está pagando a terceira parcela do valor. Disse ainda que o material produzido na prestação de contas será remetido à Câmara de Vereadores para ciência dos parlamentares. “Hoje está sendo uma conferência mais amiúde, minuciosa, observando, inclusive, a relação entre as pessoas que tem na lista e a real existência delas, comparando os encargos trabalhistas para saber se realmente são funcionários. Nós percebemos que o Sindicato era meio preso a observação apenas dos funcionários e que eram socializados e a RBTrans não pode ficar aceitando a fiscalização de um grupo pequeno. Após o fim dessa conferência será liberada a terceira e última parcela”, informou Anizio.

Membro da Comissão de Transporte da Câmara o vereador Samir Bestene destacou a coragem do prefeito Tião Bocalom para resolver um problema que se arrasta a décadas. O vereador lembrou que comissão e demais vereadores querem saber da prestação de contas, sim, mas também querem informações do calendário de atendimento diário das operadoras do serviço e o quantitativo de veículos em circulação, nas vias de Rio Branco.

“Estamos analisando para que finalize esse restante que está faltando e estamos também aqui para cobrar o melhoramento do transporte público. que foi uma das exigências desse projeto. Esperamos que a gente saia dessa reunião com boas notícias para a população para que o serviço melhore, na capital”, enfatizou o vereador.

O prefeito Tião Bocalom fez uma fala firme em defesa dos usuários do transporte coletivo, comentou sobre a redução da tarifa de ônibus e cobrou uma solução prática e eficiente.

“Tenho que falar o que o meu coração manda”, explicou o prefeito e acrescentou: “A culpa não é minha. É culpa de gestões anteriores. Eu tenho certeza que dá pra melhorar e muito tudo que está aí e nós vamos melhorar esse sistema, Eu não aceito. Quem anda de ônibus é porque não tem dinheiro para compra, sequer, uma bicicleta e estão sendo desrespeitados. Eu quero qualidade para transportar as pessoas mais simples, mais humildes e que precisam do serviço de transporte coletivo”, concluiu o prefeito.