Reforma do estádio, grupo bilionário e venda de ações: veja história de clubes salvos por torcedores

A torcida do Union Berlin segue presente em diversas manifestações. Ajudou também em 2004, em uma das histórias mais famosas no clube. Os torcedores se uniram para doar sangue e repassar o dinheiro simbólico dado pelos hospitais ao Union, que precisava de fundos para disputar a quarta divisão do futebol alemão.

“É uma festa de todo final de ano. Encontro com toda família, amigos e jogadores. O estádio fica cheio e o campo também. Eles fazem um evento com as músicas natalinas que é extraordinário. Eu fui uma vez e fiquei realmente todo arrepiado e uma energia muito bonita. É a união do Union que fala, dificilmente você vai encontrar isso em um clube. Realmente ali a relação dos torcedores com o clube é muito próxima.”, comentou Sílvio.

O estádio An der Alten Försterei conta com 22 mil lugares e fica afastado do centro de Berlin, cercado por uma floresta. Em 2009, necessitou adaptar-se ás normas da Bundesliga, então foi reformado por torcedores que ajudaram nas obras . Mais de dois mil torcedores se cadastraram como operários voluntários, somando 140 mil horas de serviço. Em 2011, a torcida adquiriu os naming rights, comprando mais de dez mil cotas de 500 euros e assim mantendo o atual nome do estádio.

– A verdade é que a cidade é dividida em duas comunidades. A do Hertha Berlim e a do Union. É uma rivalidade saudável e na época tinha o muro também que separou as famílias. O Union fica no lado mais da classe trabalhadora. Um clube que os torcedores ajudaram a construir – comentou Sílvio, atacante que jogou no clube em 2011.

O Union Berlin existe desde 1966 com o nome atual, mas surgiu do SC Olympia 06 Oberschöneweide, fundado em 1906, que chegou a jogar na primeira divisão alemã. A equipe é conhecida pela história de resistência ao modelo político autoritário da época, a RDA (República Democrática Alemã), além de ser rival do Dínamo de Berlin, ligado ao regime nazista. A torcida tem papel crucial na ascensão do time que chegou à Bundesliga em 2019 e disputa a Uefa Conference League neste ano.

A equipe passava por dificuldades financeiras há oito anos. A empresa que adquiriu o clube estava quebrada e o banco dono da equipe entrou em processo falimentar. Steve Parish, bilionário e torcedor do Palace, escreveu um apelo em um blog para salvar o time. Posteriormente, criou um consórcio, buscando outros torcedores para comprar o Crystal Palace. Ele, Stephen Browett, Martin Long e Jeremy Hosking compraram o clube e tentaram adquirir o estádio em uma reunião com o banco. Mais de três mil fãs do Crystal Palace protestaram do lado de fora do Lloyds Bank para que a venda do estádio se concretizasse. Assim, o grupo de investidores conseguiu adquirir o clube e dividir as ações entre os quatro. Parish assumiu a presidência na época e segue no comando atualmente.

– O Parish é bem jovem, visionário de futebol e torcedor do Palace e era um cara bem presente no clube. Falava bastante com os jogadores. Pelo menos uma vez na semana ele estava no CT com a gente, o que é incomum lá na Inglaterra. Ele reestruturou a equipe com o grupo de torcedores, deu uma nova cara e quando eu cheguei lá vimos as mudanças de estrutura pra chegar à Premier League. Ele realmente falou com os jogadores sem o técnico Ian Holloway saber e gostava de passar pra gente o que ele pensava do projeto. Tinha uma relação ótima, inclusive depois do acesso ele pagou uma viagem pra mim e pros meus pais para comemorarmos lá no Sul da Espanha – comentou André Moritz que jogou pelo clube em 2012.

A comunidade do sul de Londres apoiou os investidores e a equipe formada na reestruturação e na tentativa de retornar à Premier League.