Regionais do Acre regridem para bandeira amarela e governo altera regras de funcionamento do comércio

De acordo com o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, as regionais do Baixo Acre e Purus, e Juruá/Tarauacá-Envira regrediram no cenário epidemiológico e assistencial para o Nível de Atenção (bandeira amarela).

Ambas compreendem os municípios de e Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branc, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira,

Tarauacá, Feijó e Jordão.

A Regional do Alto Acre, composta por Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, de acordo com o cenário epidemiológico e assistencial, mantém sua classificação em Nível de Cuidado (bandeira verde), permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior, quais sejam: funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais com lotação de 80% da capacidade de público; devendo, no entanto, ser observado que as restrições para eventos permanecem vigentes.

No Baixo Acre e Purus e Juruá e Tarauacá/Envira ocorre uma mudança na regra: o funcionamento dos setores e atividades comerciais e sociais passam a funcionar com lotação de 50% da capacidade de público.

“Em virtude da regressão de Nível de Risco de duas regionais do Estado, atrelado a incrementos importantes nos indicadores da Pandemia para as três regionais, este Comitê mantém sua recomendação acerca da manutenção das medidas sanitárias já implementadas até o momento e propagadas pelas autoridades de saúde, a fim de se manter o cenário epidemiológico e assistencial estável”, diz a nota publicada pelo Comitê.