Relator do Orçamento ignora reajuste de policiais pedido por Bolsonaro

O deputado Hugo Leal (PSD-RJ), relator-geral do Orçamento de 2022, rejeitou o pedido do governo Jair Bolsonaro para incluir no Orçamento uma previsão de reajuste a policiais federais ao relatório final apresentado nesta segunda-feira (20/12).

Na semana passada, o Ministério da Economia cedeu à pressão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e enviou um ofício ao Congresso solicitando R$ 2,86 bilhões no Orçamento para reajustar o salário de policiais federais. Contudo, não consta essa rubrica no relatório.

