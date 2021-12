Renan sobre Bolsonaro: “Vagabundeia de jet ski e recusa ajuda”

Crítico contumaz ao presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (30/12), para disparar novas críticas ao titular do Palácio do Planalto. O chefe do Executivo está no litoral de Santa Catarina para o recesso de fim de ano.

O emedebista – o qual atuou como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 do Senado Federal – disparou contra o descanso de Bolsonaro enquanto são registrados desastres na Bahia em decorrência das tempestades.

“Bolsonaro é um presidente medíocre, um político deplorável e um ser humano desprezível. Desdenhou das quase 620 mil mortes na pandemia, vagabundeia de jet ski diante das enchentes na Bahia e recusa ajuda humanitária. Último degrau da escória”, escreveu o congressista.

