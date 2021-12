Idealizador do Parque da Maternidade, Jorge Viana critica novas cores

O ex-senador Jorge Viana (PT) compartilhou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (3), criticando a pintura que está sendo feita no portal de entrada do Parque da Maternidade, no Centro de Rio Branco.

Foi no Governo de Jorge, em 2002, que o ponto turístico foi construído e no vídeo, ele diz que a pintura, nas cores verde, azul e branco, é crime e pediu uma atitude do Ministério Público do Acre, Ministério Público Federal, Prefeitura de Rio Branco e até do próprio Governo.

“Não tem razão, não tem explicação de pegarem um patrimônio que já é do povo acreano e fazerem uma ação que para mim tá mais ligada ao interesse eleitoral do ano que vem do que do povo. Por isso eu faço um apelo às autoridades e ao próprio governador que não deixe isso acontecer e faço uma pelo também às instituições. Isso é dinheiro público jogado fora, já fizeram isso na caixa d’água pintando de azul, também na Arena e querem repetir isso de novo aqui. O Parque precisa de amor, carinho e atenção das autoridades, mas não de uma medida criminosa como essa. Espero que as autoridades tomem providências e não permitam que um patrimônio de todos nós, possa virar um instrumento eleitoral”, disse o petista.

Veja o vídeo: