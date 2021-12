Restaurante renomado assina buffet da festa de Virgínia. Veja menu!

Conhecida por fazer eventos que param a internet, a festa de Virgínia Fonseca em comemoração pela marca de 30 milhões de seguidores acontece nesta terça-feira, (21/12), em São Paulo, e a Coluna teve acesso, com exclusividade, ao buffet detalhado do evento, que tem assinatura de um renomado restaurante que é sucesso entre as celebridades.

O Fantástico Mundo de Virgínia Fonseca é o tema escolhido para a comemoração. O buffet oferecido aos convidados da influenciadora leva a assinatura do restaurante Paris 6 Bistrô e foi idealizada especialmente pelo empresário e chef Isaac Azar, que estará presente e promete preparar ao vivo algumas das delícias. Todo o menu foi degustado por Virgínia, que ganhou até mesmo uma sobremesa criada em sua homenagem. É o Grand Gateau de chocolate coberto com ganache de chocolate ao crocante Bis Branco, pedações de Bis Branco e toque de leite condensado. Zé Felipe também recebeu a honraria e agora possui um prato para chamar de seu: o croque monsieur ao molho bechamel recheado de peito de peru e gratinado ao forno com queijo emmenthal. A estrutura do buffet será dividida em duas ilhas, separadas entre entradas e área exclusiva para sobremesas. Além disso, o evento também contará com uma mesa de saída repleta de pães, frutas e café. Nas opções de entrada, dadinhos de tapioca, canapés de steak tartare e salmão, além de copinhos de ceviche. Entre os pratos principais, penne ao molho Alfredo à Luisa Sonza e strogonoff de cheddar à Camila Loures. De dar água na boca, hein?