Retrospectiva 2021: Bolsonaro soma 84 novos pedidos de impeachment

A Câmara dos Deputados recebeu, só em 2021, 84 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (PL). A quantidade é maior que os 68 pedidos de afastamento registrados contra Dilma Rousseff (PT) durante os pouco mais de cinco anos do governo da petista.

Desde que Bolsonaro assumiu o Planalto, em janeiro de 2019, 143 petições a favor de sua destituição foram protocoladas na Câmara, tendo sido a última registrada no último mês do ano, assinada pelo jurista Miguel Reale Júnior — autor do documento responsável pela queda da petista em 2015.

