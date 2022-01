Retrospectiva Pimenta no Reino: os principais fatos do ano na política acreana

No último dia do ano, a coluna Pimenta no Reino fez um apanhado com os principais fatos da política acreana neste ano de 2021, mês a mês. Confira:

JANEIRO

Em janeiro, os destaques da coluna foram a ida do governador Gladson Cameli (PP) à São Paulo, para se reunir com o governador João Dória (PSDB) em busca de vacina contra a Covid-19 para imunizar os acreanos, e a “ameaça” de aliados do governador de pularem do barco visando às eleições de 2022.

FEVEREIRO

Já no mês de fevereiro os destaques foram a influência do senador Márcio Bittar, na época no MDB, junto ao governo federal e a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Acre.

MARÇO

Em março, já começavam a aparecer os primeiros sinais de que a vereadora Michelle Melo (PDT), a mais votada da Capital no pleito de 2020, seria um calo no sapato do prefeito Tião Bocalom (PP). Em entrevista à coluna, a parlamentar soltou o verbo.

ABRIL

Foi em abril que o ex-senador Jorge Viana (PT) confirmou que disputaria as eleições de 2022, mas desde lá ainda não se decidiu se vem para o Governo ou Senado. O outro destaque do mês foi a ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, na época no PSB, ter colocado o seu nome a disposição para o pleito vindouro, em entrevista à coluna.

MAIO

Logo no início de maio, Socorro Neri passou a integrar oficialmente o governo Gladson Cameli, como secretária da Educação. O troca-troca partidário também foi assunto da coluna.

JUNHO

Os destaques de junho ficaram com a disputa que vinha se desenhando para o Senado, com ao menos sete candidatos, e também com mais um capítulo da briga entre o vice-governador, Major Rocha (PSL), e o governador Gladson Cameli.

JULHO

Foi em julho que o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) e deputada federal Jéssica Sales (MDB) oficializaram suas pré-candidaturas ao Governo do Estado e ao Senado, respectivamente. No mesmo mês, o prefeito Tião Bocalom confirmou seu apoio a Petecão em 2022.

AGOSTO

Agosto é o mês da Revolução e da tradicional festa do bairro Seis de Agosto. E no palco da festa, estiveram lado a lado quatro adversários políticos: Gladson, Petecão, Neri e Bocalom. Foi também em agosto que o prefeito Tião Bocalom escapou do impeachment.

SETEMBRO

Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, se transformou na capital política do Estado durante as comemorações do seu aniversário, em setembro. A Aleac se transferiu temporariamente para a cidade.

OUTUBRO

Em outubro, o governador Gladson Cameli conseguiu aprovar na Aleac um empréstimo de mais de 40 milhões de dólares. Também em outubro, a pré-candidata ao Senado, Marcia Bittar, conseguiu reunir uma ampla frente de partidos em apoio ao seu nome.

NOVEMBRO

Os principais destaques da coluna em novembro foram as pré-candidaturas a deputado estadual do vereador de Rio Branco, Emerson Jarude (MDB), e do ex-prefeito da Capital, Marcus Alexandre (PT).

DEZEMBRO

No último mês do ano, o principal destaque foi o resultado da enquete do ContilNet que elegeu o melhor prefeito do Acre: Camilo Santana, de Plácido de Castro. Outro assunto de destaque foi a formação de uma federação partidária entre o PT, PSB e PCdoB.

