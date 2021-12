Ricardo Noblat: ‘o inferno astral da senadora Kátia Abreu está longe do fim’

A vida não está fácil para ninguém, muito menos para a senadora Kátia Abreu (PP-TO) que considerava pule de 10 a sua indicação para ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), e acabou sendo derrotada pelo colega Antônio Anastasia (PSD-MG).

Ela dava como certo que teria 35 votos dos seus pares, mas só teve 19. Pior foi Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo, que só conseguiu 7 votos. Por causa disso, renunciou à função de líder e poderá apoiar Lula contra Bolsonaro ano que vem.

Na última hora, Kátia pelo menos escapou do vexame de ver sua numerosa família no plenário do Senado vestindo camisetas onde estava escrito: “Kátia no TCU”. Uma assessora experiente aconselhou-a a não se arriscar. As camisetas foram recolhidas.

Ela e o marido planejaram com antecedência passar a festa de Réveillon em Arraial da Ajuda, na Bahia. Devem embarcar hoje. A Bahia está debaixo de chuva que já matou 20 pessoas e desabrigou milhares. Não é o melhor destino para quem possa evitá-lo.