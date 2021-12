Rio Acre se aproxima da cota de alerta; Bocalom visita famílias e prepara parque de exposições

Com as fortes chuvas registradas na capital acreana nos últimos dias, o Rio Acre já atingiu a marca de 11,02m, nesta quinta-feira (23), de acordo com a última medição realizada pela Defesa Civil.

O afluente está a menos de 3 metros da cota de alerta, que é 13,50m, e a 4 da cota de transbordamento, que é 14,00m.

Cinte da situação, o prefeito Tião Bocalom fará uma visita ao bairro Ayrton Senna, mais especificamente à Travessa Campina, nas primeiras horas desta quinta-feira (23), acompanhado do coordenador da Defesa Civil, major Cláudio Falcão.

O bairro é um dos primeiros atingidos pela enchente, quando o rio chega a cota de transbordamento.

O prefeito também fará um visita ao Parque de Exposições Wildy Viana, que está sendo limpo e preparado para abrigar as famílias, caso o pior aconteça.

As últimas previsões do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) apontam que o Rio Acre deve transbordar ainda em dezembro, por conta do alto volume de chuvas.