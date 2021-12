Rio Branco ganha empresa especializada em iluminação

Com uma cerimônia inaugural para a imprensa e convidados, a empresa Iluminare será inaugurada neste sábado, 11, de 9 às 12h. Na programação, música ambiente, a bênção das instalações e um coquetel rotativo, permitindo que as pessoas conheçam o novo espaço durante toda a manhã da citada data.

Os anfitriões são os empresários e sócios Christian Juliano e Wilson Júnior, que inauguraram há dois anos em Rio Branco, em 2019, a empresa Edificare, especializada em energia solar. Após dois anos de sucesso e de muita dedicação, sensíveis às demandas do mercado de iluminação e aos pedidos frequentes dos clientes, decidiram ampliar o negócio, oferecendo em um mesmo espaço os produtos do segmento de energia solar e um departamento especializado em iluminação técnica e decorativa, residencial e comercial.

Assim, a obra foi planejada e realizada em um espaço de 260 metros quadrados, contendo o showroom e o escritório da Iluminare, o escritório da Edificare, banheiros, depósito e um amplo estacionamento. O projeto foi desenvolvido por uma equipe de arquitetos e profissionais da área, sob a coordenação do arquiteto Marcelo Almeida.

O empreendimento está instalado na rua Antônio da Rocha Viana, número 1.497, ao lado do jornal A Gazeta e rádio Líder Gazeta FM, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 17h30, e aos sábados, de 7h30 às 12h.

Segundo um dos proprietários, Christian Juliano, o consumidor poderá contar com uma variedade de produtos inovadores e de excelência, bom atendimento e pagamento facilitado. “Pensamos em todos os detalhes e nos preparamos muito para que a Iluminare pudesse ser literalmente uma casa de luz para o acreano”, disse.

Bons fornecedores

Apostando em marcas que são conhecidas no mercado por sua qualidade, durabilidade e confiança, a empresa oferece também segurança aos clientes. Em busca do que há de mais sofisticado em produtos de iluminação decorativa, a Iluminare opta por marcas renomadas e conhecidas mundialmente, como as fabricantes JNG, Stella, Startec, New Line, Hevvy, Itamonte, Ideal, Save Energy, PIAL Legrand, Foco Metallo, Studioluce, Bella e DNA, que são referência no mercado de iluminação.

“São fornecedores que oferecem produtos com design exclusivo, fabricados com materiais diferenciados, como luminárias (comerciais e decorativas), abajures, arandelas, lustres, pendentes, spots, trilhos, entre outros”, explica Wilson Júnior. “Há ainda uma diversidade em lâmpadas decorativas. Desde as mais atuais de LED às de filamento de carbono. Estas, por sua beleza, vêm sendo muito utilizadas nos projetos de iluminação”, completa.

A empresa oferece materiais inovadores e ecológicos agregando modernidade e sustentabilidade, além de oferecer opções bem diversificadas para os clientes.