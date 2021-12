Rio Branco: Semsa diz estar pronta para iniciar vacinação contra Covid-19 em crianças a partir de 5 anos

A Anvisa aprovou na última quinta-feira (16) a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, no Brasil. Será utilizado o imunizante Pfizer, porém, com dosagem e composição diferentes daquela utilizada para os maiores de 12 anos. A formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses.

A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas. Para os maiores de 12 anos, a vacina, que será aplicada em doses de 0,3 mL, terá tampa na cor roxa.

A vacina também tem esquema de conservação diferente, já que pode ficar por 10 semanas em temperatura de 2ºC a 8ºC.

A chegada do imunizante aos postos depende do calendário e da logística do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), que coordena a distribuição das vacinas por meio de programas públicos no Brasil.

Em Rio Branco, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), afirmou que o plano de imunização já está pronto, porém, ainda aguarda a nota técnica do Ministério da Saúde e a chegada do imunizante.