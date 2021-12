“Rio Branco, terra mãe! Acalenta e abençoa a tua gente”: o Hino de Rio Branco, por Sérgio Souto

Rio Branco ganhou um presente especial nesse aniversário de 139 anos. O compositor acreano Sérgio Souto publicou, em suas redes, o Hino de Rio Branco, composição própria que exalta as belezas da capital acreana.

HINO DE RIO BRANCO

Sergio Souto

Nos barrancos que agasalham o teu rio

Onde os astros repousam a sua luz

Onde a vida desponta na alvorada

E se mostra por inteira sem capuz.

Tuas manhãs iluminadas pelo sol

Deixam fios de beleza no horizonte

A natureza exposta sobre a chão

E o caudal deslizando sob as pontes.

Tuas cores são as flores da paisagem

E o cheiro bom das frutas nos quintais

As embarcações seguem em viagens

Como fizeram antes nossos ancestrais.

Rio Branco, terra mãe

Acalenta e abençoa

A tua gente

Rio Branco, terra amada

Teu passado e o teu futuro

É o meu presente.

Quando a lua nos brinda prateada

E as estrelas adormecem na floresta

Um presente pros meus olhos vigilantes

É mais um bem querer fazendo festa.

Por tuas águas navegaram os teus heróis

Os senhores coronéis, e os soldados

Nordestinos que arribaram do sertão

Que lutaram e deixaram o seu legado

Com o suor escorrendo em suas testas

Viram o sonho se tornar realidade

Nossa audaz e brava gente brasileira

Exalando essências de humanidade.

Rio Branco, terra mãe

Acalenta e abençoa

A tua gente

Rio Branco, terra amada

Teu passado e o teu futuro

É o meu presente.