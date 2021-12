Roberto Duarte promove concurso de produção textual em parceria com escola Craveiro Costa em Cruzeiro do Sul

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) realizou nesta terça-feira, 28, mais uma premiação do concurso de produção textual em parceria com a Escola Estadual de Ensino Médio Integral Craveiro Costa em Cruzeiro do Sul (AC).

O tema escolhido foi “Vulnerabilidade Social”. De acordo com os gestores da escola, essa premiação é uma estratégia para fomentar o interesse pela escrita.

“Quero agradecer ao deputado Roberto Duarte pelo fomento à produção textual nas escolas. Ele trouxe esse desafio e a partir disso os alunos puderam refletir sobre o contexto social que vivem. Foi muito importante, precisamos de pessoas que tenham esse olhar para a educação” disse o diretor da escola, Erlisson Pinheiro.

O projeto foi importante para refletir sobre a realidade da nossa cidade. O Deputado veio aqui, lançou o concurso e voltou para colher os resultados. Esperamos que essa parceria dure por muito tempo” destacou Roberlete Silva, coordenadora da escola.

Os alunos aceitaram o desafio proposto e escreveram sobre as pessoas em situação de rua.

“Eu achei que esse concurso teve muito a estimular a produção textual dos alunos principalmente por causa do tema que o professor escolheu, que tratou das pessoas em situação de rua.” Lucas Souza, ganhador do primeiro lugar do terceiro ano.

O Deputado comemorou os bons resultados que vem obtendo com os concursos.

“Esse projeto está dando ótimos resultados. Fico muito feliz com a participação dos professores e sobretudo dos alunos, que se empolgam e fazem todo o esforço valer a pena. Tenho certeza que o ano que vem vamos realizar mais edições do concurso de produção textual” comemorou Roberto Duarte.