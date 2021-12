Roberto Duarte recebe homenagem de ‘Amigo da Escola’ do Colégio Militar Dom Pedro II

Além disso, o deputado anunciou mais um concurso de produção textual para premiar os melhores textos dos alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio, com o intuito de despertar nesses estudantes o espírito de competitividade e conhecimento.

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB), em solenidade na manhã desta quinta-feira, recebeu homenagem de amigo da escola do Colégio Militar Dom Pedro II, no loteamento Santo Afonso, em Rio Branco (AC).

