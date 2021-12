Roberto Jefferson reclama de ter sido abandonado por Bolsonaro

O ex-deputado Roberto Jefferson, presidente afastado do PTB, simplesmente diz não entender por que foi abandonado por Jair Bolsonaro. E se pergunta o que fez para que isso acontecesse logo no momento em que mais precisa dele?

Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde agosto último por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É investigado no âmbito de inquérito que apura a atuação de uma milícia digital que atenta contra a democracia.

Bolsonaro não mexeu um dedo para ajudá-lo. Foi a Procuradoria-Geral da União, órgão controlado por Bolsonaro, quem o denunciou. E foi ela que agora manifestou-se a favor da manutenção de sua prisão preventiva. Ele está também doente.

Jefferson foi o primeiro presidente de partido a oferecer abrigo a Bolsonaro, que precisava de uma sigla para se candidatar à reeleição. Em defesa dele, Jefferson publicou vídeos e mensagens nas redes sociais atacando Alexandre e outros ministros do tribunal.

Bolsonaro preferiu filiar-se ao PL do ex-mensaleiro Valdemar Costa Neto, mas até aí tudo bem para Jefferson, é jogo jogado e compreende. Mas por que ignorar quem lhe deu tantas provas de lealdade? É isso o que ele gostaria de saber.