Ronaldo teria demitido Luxa por suposto “acerto de contas”

Em meio a um complicado levantamento de dados contábeis para descobrir o real tamanho da dívida do Cruzeiro, Ronaldo Nazário teria demitido o técnico Vanderlei Luxemburgo para acertar contas com o passado.

Não se trata de contas financeiras, mas sim de mágoas e ressentimentos dos tempos do Real Madrid. O assunto chegou a ser levantado em programas de rádios da Espanha e foi comentado aqui no Brasil pelo ex-jogador Marcelinho Carioca.

“Quando era treinador do Real Madrid, pegou no pé de Ronaldo e Raul nos jogos, fazendo graça, substituindo e quis mostrar poder e autoridade. Só que esqueceu que quem joga são os jogadores e não o treinador. O mundo dá voltas, amigo. O que plantar irá colher”, disse Marcelinho nas redes sociais.

Talvez isso não seja motivo suficiente para provocar essa suposta “vingança”, 16 anos depois de Luxemburgo e Ronaldo terem trabalhado juntos no Real Madrid. Aconteceu em 2005 e a passagem de Luxa por lá não deixou saudades. Foram 45 partidas, 28 vitórias, 7 empates, 10 derrotas e nenhum título.

“Acabei de ser comunicado que não continuo para a próxima temporada. Recebo com muita tristeza, porque não era uma coisa que eu queria, mas aceitaria qualquer decisão que fosse tomada pela nova gestão do Cruzeiro”, afirmou Luxemburgo, anunciando sua saída do Cruzeiro.

Ronaldo não se pronunciou. O Fenômeno parece mais preocupado com a auditoria que está sendo feita no Cruzeiro, e que – segundo rumores – poderá até inviabilizar a compra do clube.

Leia mais em Metrópoles.