Rondônia não divulga dados de casos e mortes por Covid pelo quarto dia seguido

Desde a semana passada, devido ao ataque hacker contra o site do Ministério da Saúde , a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) tem dificuldade para contabilizar os casos, mortes e o avanço da vacinação contra a Covid.

Além de Rondônia, oito estados enfrentam dificuldades na atualização: Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Sem dados de nove estados, o Brasil registrou nesta segunda-feira (13) 39 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, com o total de óbitos chegando a 616.980 desde o início da pandemia. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa.