Saiba como assistir à estreia de Faustão na Band

Como a Melhor da TV já antecipou, a estreia de Faustão na Bandeirantes ocorrerá um minuto após o contrato do apresentador com Globo se encerrar. Isso mesmo: à 0h01, deste sábado (1º/1), ele vai ao ar com o Viradão do Faustão.

O programa será uma atração especial de fim de ano e marcará a estreia do apresentador. Porém, não se trata ainda de seu programa definitivo, o Faustão na Band, que irá ao ar em 17 de janeiro.

A lista de atrações e convidados estão mantidas sobre sigili, mas, não há dúvidas, que se trata do maior acontecimento da televisão brasileira neste início de 2022. A estratégia da Band é aproveitar que o período não é muito agitado na concorrência e causar um “fato novo”.

O Viradão do Faustão vai ser reexibido, no sábado (1º/1), às 20h30.