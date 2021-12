Saiba o motivo de João Kleber ter sido demitido da equipe do Encrenca; barraco nos bastidores vem à tona

Os bastidores do programa da RedeTV!, Encrenca, não está muito bom. Em suma, o polêmico João Kleber, que seria o novo diretor da atração, acabou sendo retirado. Sendo assim, o motivo teria sido alguns embates com Juliana Algañaraz, nova chefe do departamento artístico da emissora. Desse modo, o famoso estaria falando nos corredores da emissora paulista, que tem mais competência para o cargo.

Com isso, Juliana não teria ficado nada feliz. De acordo com o TVPop, ela passou a se aprimorar mais das coisas que aconteciam no Encrenca. Mas, não ficou feliz com situação vivida na atração. Em resumo, João Kleber estaria dificultando as gravações do programa, e o elenco estaria ficando mais de 10 horas gravando um programa que não fica no ar nem por 3 horas.

Mas não para por aí! Juliana ficou extremamente insatisfeita com as condições dos funcionários do Encrenca. De acordo com o site, João Kleber não estaria dando muita bola para os funcionários, e lhes dando diversas funções.

No entanto, o que mais pesou foi o fato de João Kleber ter grande experiência como apresentador, da RedeTV. Todavia, não como direto. Com isso, o programa estaria chato e cansativo, já que não havia organização, e os cinco apresentadores estavam falando ao mesmo tempo.