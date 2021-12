Saiba quem são os participantes cotados para o ‘BBB22’

Uma nova edição do maior reality brasileiro se aproxima. Programado para estrear no dia 17 de janeiro, a 22ª temporada do Big Brother Brasil promete muitas novidades, começando pelo apresentador. Com a saída de Tiago Leifert do comando da atração, agora quem promete dar forma aos famosos discursos de eliminação é Tadeu Shmidt, ex- apresentador do Fantástico.

O apresentador decidiu deixar a revista eletrônica dominical para apresentar o reality de confinamento. Agora, com a proximidade da estreia, os internautas e fãs da atração estão impacientes para saber os possíveis nomes que integrarão o grupo “Camarote”, composto por pessoas que estão na mídia, como cantores, atores, influenciadores, entre outros.

Alguns dos nomes que figuraram na mídia como possíveis participantes já caíram no gosto do público, que sempre gosta de ver pessoas polêmicas neste tipo de programa, já que podem render muita treta e entretenimento. A seguir, listamos os nomes que estão correndo na boca do povo como possíveis participantes do reality:

Ellen Roche

O nome da atriz e modelo já estava sendo sugerido há algum tempo. Aos 42 anos, Ellen Roche já atuou em várias novelas da Globo como “Haja Coração” e “Do Outro Lado do Paraíso”, além de ter se reinventado para atuar como humorista na “Escolinha do Professor Raimundo”. Dona de um corpo invejável, a modelo também costuma desfilar no carnaval do Rio de Janeiro.

Douglas Souza

O jogador de vôlei que se tornou um fenômeno na internet durante a Olimpíada de Tóquio é outro nome que está sendo muito desejado por fãs do BBB para integrar o elenco de famosos. O atleta, que morava na Itália, decidiu sair do time em que jogava para retornar ao Brasil de forma urgente, levantando ainda mais as suspeitas de que estará no reality.

Rodrigo Simas

Integrante da famosa família Simas, Rodrigo deve aparecer sem ser atuando. O nome do artista figura nas listas de supostos nomes que estarão no BBB22. Namorado de Ágatha Moreira, o ator esteve na novela “Salve-se Quem Puder” e também participou da “Super Dança dos Famosos”.

Virgínia Fonseca

Influenciadora que está bombando nas redes sociais ao lado do marido, Zé Felipe, Virgínia Fonseca poderá estar no elenco de famosos do BBB22. A youtuber já havia demonstrado algumas vezes o interesse em participar do reality, o que não foi muito bem aceito pelo marido. Fãs da influenciadora mandam mensagens para que Boninho coloque ela no programa.

MC Carol

Um dos nomes mais polêmicos desta lista, MC Carol deve causar com sua personalidade forte dentro da casa mais vigiada do Brasil. Dona de memes e intérprete de músicas com letras “proibidonas”, a funkeira é um dos nomes mais desejados pelos fãs do programa. Caso ela entre no reality, o público espera que ela seja uma das protagonistas da edição.

Lexa

Queridinha do público, Lexa deverá participar do BBB22 e já entrará com uma das favoritas ao grande prêmio. A funkeira, que não para de lançar novas músicas, poderá dar uma pausa na carreira musical para ficar confinada durante um tempo no reality. Casada com MC Guimê, a cantora que é rainha de bateria de escola de samba do Rio de Janeiro, deverá ficar de fora do carnaval.

Álvaro

Com muitos amigos famosos e conhecido por ter beijado várias pessoas durante a “Farofa da Gkay”, Álvaro é mais um nome cotado para o BBB22. O influenciador é queridinho no mundo da internet e está conseguindo cada vez mais seguidores. Só no Instagram, ele conquistou mais de 8 milhões de pessoas que apreciam seu conteúdo na plataforma.

Aline Campos

Ficou conhecida como Aline Riscado, mas preferiu trocar de sobrenome já que o antigo pertencia ao ex-marido. Com o divórcio em 2015, achou melhor não permanecer com o nome do ex. O público a conhece como ex-dançarina do “Domingão do Faustão” e por permanecer por oito anos como garota-propaganda de uma marca de cerveja.

Arthur Aguiar

Ex-ator de Malhação e Rebelde, Arthur Aguiar poderá aparecer nas telinhas, mas dessa vez como participante do BBB22. O artista ganhou notoriedade nacional após se envolver em inúmeras polêmicas com a esposa. O ator confessou que traiu a mulher 16 vezes. O casal terminou durante um tempo, mas hoje estão juntos. Por causa de toda essa situação, ele não é dos mais queridos pelos fãs do programa.

Naiara Azevedo

A cantora sertaneja Naiara Azevedo deve entrar para o time de famosos que integrará o grupo “Camarote” dentro do BBB22. A artista acabou de ficar solteira e deve mais uma cantora que deverá dar uma pausa na carreira para se dedicar exclusivamente ao reality. A cantora ficou conhecida depois de estourar com a música “50 Reais”.

Di Ferrero

O cantor ficou conhecido por ser o vocalista da banda NX Zero e embalar sucessos emo para os jovens da década passada. Atualmente, o artista está casado com a super modelo Isabeli Fontana. Di Ferrero deverá dar uma pausa na vida de cantor para participar do BBB22, caso realmente seja um dos nomes que entrará na equipe “Camarote”.

Gustavo Tubarão

O influenciador ficou famoso por mostrar o dia-a-dia na roça de Minas Gerais junto com outros agroboys. Gustavo é mais um nome cotado para participar do BBB22. O comediante já tem 5,5 milhões de seguidores no Instagram e é querido nas redes sociais, principalmente por causa de seu amor pelos animais da fazenda.