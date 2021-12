Saiu no Diário: Nayara Lessa é oficialmente a nova secretária de Comunicação de Gladson

O governador Gladson Cameli tornou oficial na manhã desta segunda-feira (13) a nomeação da nova secretária de Comunicação do governo, Nayara Lessa.

SAIBA MAIS: Nayara Lessa é a nova secretária de comunicação de Gladson Cameli: “Assumo com humildade”

A jornalista e mestre em Letras pela Universidade Federal do Acre (Ufac) assumiu o cargo no lugar do ex-secretário Rutemberg Crispim, que pediu exoneração na última semana.

A nomeação de Lessa foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Seu nome foi divulgado à imprensa na última sexta-feira (10).