Sandy, em foto rara, surge ao lado do marido e filho e deixa fãs sem acreditar: “Que gracinha”

Recentemente a cantora Sandy e o esposo, Lucas Lima apareceram com o filho Theo, em uma mansão da família, que fica localizada em Campinas, no interior de São Paulo. A foto foi feito nos bastidores que os dois construíram na casa luxuosa.

Sendo assim, o momento foi registrado nos estúdios da gravação da música Areia, lançada pelo casal há três anos e exibido no canal no YouTube, de Sandy, que recentemente viu a esposa de Júnior Lima romper o silêncio e ser sincera sobre ela. Enquanto a cantora ensaiava para a gravação da música, Theo pegou os dois de surpresa.

Na época, o herdeiro tinha quatro anos de idade, atualmente Theo tem sete anos. Ao ver o pequeno no estúdio da sua residência, a artista falou: “Oi meu amor, você veio dar um beijinho? Tudo bem com você? Eu tava com saudade!”. E logo em seguida o garoto respondeu: “Achei que ninguém estava aqui!”. Lucas logo falou: “Tava todo mundo”.