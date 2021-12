Sarah Poncio expõe relação de Leticia e Jhonatan e detona: “Tenho foto”

“Olá, pessoal. Há anos, estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nunca soube me posicionar e permiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas. O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa. Eu não tenho rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada”, disse Leticia, após os rumores.

Sarah Poncio detona Leticia

Mas, se engana quem acha que Sarah Poncio fosse ficar quieta. Na verdade, a herdeira de uma fortuna milionária esculachou a ex-cunhada no perfil Casos de Família, aproveitando para afirmar que tem provas.

“E a história da carona se repete. Depois, quando eu brotar com foto e câmera de segurança (porque o apê que eles ficam é da minha família, não sei se ela lembra), ela vem com aquela história que negou por medo de julgamento”, disse e acrescentou. “Ela gosta de estacionamento, né? Ó vidro fechado e o som tocando baixo’. Se quiser, tenho foto também”.