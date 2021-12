Sasha Meneghel abre o jogo sobre gravidez e anuncia aumento da família com João Figueiredo

Sasha e João Figueiredo assumiram o namoro em abril de 2020. No entanto, a filha de Xuxa e o cantor gospel subiram ao altar pouco mais de um ano depois, em maio de 2021. Sendo assim, muito já se fala sobre o assunto gravidez. E bom, a loira já tem uma opinião sobre o tema.

O casal foi a inauguração do Tobo Musik, no Beach Park de Fortaleza (CE), neste domingo. Com isso, concederam uma entrevista exclusiva a Leo Dia, do Metrópoles.

Sasha afirmou que sim, quer ter filhos. Mas, ainda não é a hora. “Quero muito ser mãe, mas não é o momento ainda. Acabamos de casar! Vamos curtir um pouco o casamento; vamos esperar uns anos ainda”.

“Pensamos em ter três filhos, dentre eles algum adotado. Temos esse sonho de adotar uma criança”, revelou a esposa de João Figueiredo.