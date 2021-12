“Se Brasil disser que sou solução, disputo as eleições” diz Michael Temer

Em entrevista ao canal Record News, o ex-presidente da Republica, Michael Temer, não descartou disputar as eleições de 2022, ele disse que “em política, nunca se descarta nada”.

“Essa chamada terceira via, confesso que não está no meu horizonte. Entretanto, devo dizer, apenas por hipótese, se em dado momento, houver uma conjunção nacional, vários setores, quase o Brasil inteiro dizendo ‘ele é a solução, porque já teve experiência, já fez’… daí, posso examinar”, afirmou. “Mas confesso que, neste momento, não está no meu radar”.