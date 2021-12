“Se minha mulher não puder ir, não vou”: Gladson avisa que pode não acender luzes de Natal

Por conta das investigações que fazem parte do desdobramento da operação Ptolomeu, da Polícia Federal, a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, não pode aparecer em eventos públicos.

Gladson, consequentemente, não deve aparecer. “Não vou mais acender a luz de Natal domingo se minha mulher não puder ir”, avisou.

Para o governador, as chances de a operação possuir viés político existe. “É por causa das eleições do ano que vem? Já disse, as pessoas têm que parar com essas insinuações e irem para os votos, respeitar as famílias”. (Com informações AC24hs)