Secretário há menos de seis meses, Cirleudo Alencar acumula bons resultados à frente da Seinfra

Chamado para substituir Ítalo Cesar de Medeiros à frente da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Seinfra, em 28 de junho deste ano, Cirleudo Alencar iniciou os trabalhos na pasta de forma interina. O governador Gladson Cameli (PP) gostou da atuação do gestor e o efetivou na pasta um mês depois, em 27 de julho, onde permanece até hoje.

Currículo

Arquiteto de formação, Cirleudo atuou também na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Sena Madureira, no interior do Acre, na gestão do ex-prefeito Nilson Areal e no primeiro mandato do prefeito Mazinho Serafim (MDB).

Nobel da paz

Foi inclusive por essa proximidade com Mazinho Serafim, que o secretário agiu como uma espécie de “negociador” para selar um acordo de paz entre o prefeito e Gladson Cameli. Graças ao traquejo político de Cirleudo, as hostilidades cessaram e hoje o que reina é o clima de harmonia entre Governo e Prefeitura. Merece até o Nobel da Paz!

Pastas chaves

Assim como o Deracre, a Seinfra virou uma secretaria chave para o governador Gladson Cameli. Juntas, as pastas tem obras espalhadas pelos 22 municípios do Acre, o que tem ajudado a alavancar o índice de popularidade do governador.

Milhões em obras

Em setembro, o governador Gladson Cameli assinou ordens de serviços e convênios no valor de R$ 6,86 milhões, direcionados à pasta de Cirleudo. O pacote de obras estruturais e de recuperação de espaços públicos e pavimentação, foi destinado aos municípios de Senador Guiomard, Feijó, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira.

Detalhes

Dentro desse pacotão estão contempladas a pavimentação de 3 mil metros de rua e 600 metros de drenagem em Sena Madureira, a pavimentação de 2 mil metros de ruas em Feijó, a pavimentação de 2 mil metros de ruas no Quinari, a pavimentação de 2 mil metros de ruas e a reforma do centro cultural e ginásio poliesportivo de Capixaba, a pavimentação de 2 mil metros de ruas e a construção do alambrado do lixão e ordem para manutenção preventiva rodoviária em Plácido de Castro, a pavimentação de 2 mil metros de ruas e readequação estrutural da rotatória das 8 bocas em Plácido de Castro, e a pavimentação de 2 mil metros de ruas e reforma do ginásio e da rodoviária de Acrelândia.

Entrevista

Em entrevista recente ao ContilNet, o gestor falou sobre outras obras importantes da sua pasta, como o Museu Memorial das Vítimas da Covid-19, Museu dos Povos Acreanos, Pronto Socorro de Rio Branco e ainda o Igarapé Fundo, uma obra que começou no governo Binho Marques (PT), passou pelos oito anos do governo Tião Viana (PT), e deve ser inaugurada em breve. Para assistir a entrevista, clique AQUI.

Parcerias

A Seinfra tem atuado também em parceria com diversas secretarias estaduais. Com a Secretaria de Saúde do Acre, por exemplo, a Seinfra uniu forças para a instalação do novo equipamento de tomografia computadorizada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A Seinfra foi a responsável pela instalação elétrica, avaliada em torno de R$ 670 mil, já que a estrutura anterior não comportava o novo tomógrafo.

Fundhacre

Também na área da Saúde, em parceria com a Fundhacre, a Seinfra está melhorando a estrutura e o serviço da unidade hospitalar. O objetivo é reestruturar os seguintes setores: lavanderia, ambulatório da ortopedia e farmácia, que atende todos os pacientes internados.

De perto

Para acompanhar o andamento das obras, o secretário tem feito visitas frequentes aos municípios. A última delas foi à Xapuri, onde foi acompanhar de perto o andamento da construção do prédio que servirá de sede para a Unidade da Defensoria Pública (DPE) no município. A obra, com investimentos de R$ 378,5 mil, foi autorizada pelo governador Gladson Cameli em julho deste ano e tem recursos provenientes do governo do Acre, do Ministério da Defesa e de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito (PT).

Senador Guiomard

Já no mês passado o secretário foi até Senador Guiomard, dessa vez para acompanhar o andamento da obra de asfaltamento na Rua Celso Furtado. A ação é fruto de uma parceria entre Governo e Prefeitura, onde são realizados 2,5 Km de asfalto, serviços de recapeamento e tapa-buracos. “O governo do Estado está sempre firmando parcerias com as prefeituras para a realização de melhorias na infraestrutura dos municípios, o que beneficia diretamente a população local. O objetivo é alcançar todos os municípios com melhorias, além de gerar emprego e renda as pessoas”, disse o secretário.

Mais investimentos

Há pouco mais de um mês, no dia 11 de novembro, o governador anunciou mais investimentos para a secretaria. Gladson assinou ordens de serviços de obras que estavam paralisadas desde 2012, como o caso da recomposição do Canal da Maternidade. O governador e o secretário garantiram ainda o compromisso de executar obras de infraestrutura em vários bairros de Rio Branco, como: Placas; João Eduardo, Pista e Ouricuri. A ordem de serviço prevê investimento de mais de R$ 9 milhões.

Sonhos

Na ocasião, o governador rasgou elogios à pasta. “Aqui na Seinfra é onde os sonhos se realizam, os projetos saem do papel e se tornam realidade. Parabenizo toda a equipe que não tem medido esforços para a realização de diversas obras em todo o estado, o que proporciona cada vez mais a geração de empregos com obras de qualidade que aquecem nossa economia”, disse Gladson.