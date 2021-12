Seguranças trocam tiros com criminosos que tentaram realizar assalto em frigorífico em Rio Branco

Após alguns minutos, três criminosos tentaram render os seguranças que fazem a vigilância armada do prédio e perceberam a ação criminosa e teve uma intensa troca de tiros, sendo necessário pedir reforço para os colegas da empresa de segurança e da Polícia Militar do 2° Batalhão, que estiveram no local e realizaram buscas pela região, mas ninguém foi localizado.

Um grupo de cinco criminosos fortemente armados invadiram o frigorífico da JBS na noite deste sábado (11), localizado no km 10 da BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

