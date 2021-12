‘Sempre vou te amar’, diz viúva de filho de Roberto Carlos

Filho caçula de Roberto Carlos, Dudu Braga completaria 53 anos nesta terça-feira (14) e sua viúva, Valeska Braga, fez questão de homenagear o produtor musical. Segundinho, como era chamado carinhosamente pelos amigos e fãs do Rei, morreu em setembro após uma luta de quase três anos contra um câncer de peritônio.

“Parabéns, meu amor! Hoje não tenho estruturas para falar mais nada! Eu sempre vou te amar! Por toda a minha vida, vou te amar”, escreveu ela em uma foto que aparece abraçado ao marido.

Na época do falecimento, Roberto ficou muito abalado pela perda do filho. Apesar do longo tratamento contra o câncer, o cantor mantinha as esperanças na cura. “Robrto e Dudu se falavam sempre, sempre. Diariamente, mais de uma vez por dia, os dois conversavam por telefone. Eram muito próximos mesmo. Dudu acompanhava o pai em tudo. Ele era aquele filho que estava sempre ao lado do pai”, divulgou a assessoria de Roberto Carlos na época.