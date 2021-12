“Sena Madureira, na gestão do Mazinho, está se acabando”, diz presidente da Câmara de Vereadores do município

O vereador Jacamin (PP), presidente da Câmara Municipal de vereadores de Sena Madureira, participou na noite desta segunda-feira (13), do podcast “segunda voz” e fez duras críticas à administração do prefeito Mazinho Serafim (MDB), reeleito em 2020.

De acordo com ele, a situação é crítica na terceira maior cidade do Acre. “Sena Madureira, na gestão do Mazinho, está se acabando. O município está abandonado por essa administração”, disparou.

O parlamentar se reportou à situação dos Bairros do município que não vem recebendo investimentos da Prefeitura e os moradores estão penando, principalmente nesse período invernoso. “É lamentável a situação vivenciada atualmente em Sena Madureira. Na condição de vereador, estamos fazendo as cobranças devidas, mas quem executa é a Prefeitura. A população aguarda uma resposta dessa gestão”, finalizou.