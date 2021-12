Sena Madureira recebe vacinas da Janssen para aplicação da segunda dose

A Secretaria Municipal de saúde de Sena Madureira já detém as doses da vacina Janssen para que os moradores possam receber a segunda dose. Inicialmente, a mesma seria dose única, entretanto, houve mudança por parte do Ministério da Saúde.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização em Sena, os moradores que tomaram a primeira dose precisam se deslocar até a Secretaria Municipal de Saúde para fazer o agendamento e, posteriormente, receber a segunda. “A nossa recomendação é nesse sentido já que o frasco vem com cinco doses e vale por 6 horas após aberto. Então, precisamos tomar todos os cuidados, visto que, não veio dose excedente”, frisou.

Em Sena Madureira, 650 pessoas receberam a primeira dose da Janssen.