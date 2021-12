Senac Acre realiza entrega de certificados a alunos da região do Juruá

O Senac Acre realizou, nesta segunda-feira, 20, no Teatro dos Nauas, em Cruzeiro do Sul, cerimônia de entrega de certificados a 460 alunos concludentes dos cursos do Qualifica Acre na região do Juruá. Nesta etapa, foram diplomados alunos de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, região acreana que recebeu 1.307 matrículas gratuitas pelo programa.

Em mais um ano atípico devido a Covid-19, o presidente da Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Leandro Domingos, explicou que o auge da pandemia criou sequelas imensuráveis ao setor produtivo do estado, para as famílias e para muitos jovens e adultos.

“Lançamos o Programa Qualifica Acre para ser aplicado em quase todos os municípios com o objetivo de criar melhores oportunidades para essas pessoas e hoje graças a Deus estamos aqui em Cruzeiro do Sul comemorando o auge desse sucesso”, disse Domingos.

A diretora regional do Senac Acre, Debora Dantas, explicou que educar com excelência faz parte da missão do Senac Acre e que o Programa Qualifica Acre afirma que esse é objetivo da instituição. “O Senac Acre acredita que o agente transformador para as pessoas é a educação, e estamos agradecidos pela adesão em massa do Programa Qualifica Acre”, esclareceu a diretora, que complementou. “Somos gratos às prefeituras e secretarias de assistência social, que foram parceiros essenciais para que esse projeto desse certo”.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Piyako, destacou a importância dessas capacitações terem acontecido na cidade e no momento que o município precisava. “Estamos retomando a parte de projetar as políticas públicas de reorganização comercial e estrutural do municipal e esses cursos vieram ajudar, exatamente as pessoas que mais precisam, a juventude”.

O aluno de Técnicas Avançadas de Atendimento Felipe Paiva, de Marechal Thaumaturgo, avaliou como positiva a oportunidade dada pelo Senac. “Foi de grande proveito para mim. Sou cabeleireiro e isso me ajudou bastante no atendimento, em como atender meus clientes”

Com o objetivo de oferecer oportunidades de inserção e requalificar profissionais a pessoas em vulnerabilidade social em parceria com Governo do Estado e prefeitura dos municípios o Senac, entidade vinculada ao Sistema Fecomércio, desde maio, capacitou 4.379 pessoas em vagas do Programa Senac de Gratuidade destinadas ao Qualifica Acre.