Senac entrega certificados em Sena Madureira a alunos do Qualifica Acre

Senac certificou na noite de terça, 30, certificados de conclusão de seis turmas do Programa Qualifica Acre no município de Sena Madureira. O evento contou com a presença da diretoria do Senac Acre, além de representantes da prefeitura do município e do governo do Estado, parceiros da instituição no Programa.

Nesta etapa, foram certificados 115 alunos nos cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Cuidador Infantil, Operador de Caixa, Recepcionista e Repositor de Mercadorias.

O diretor de educação profissional do Senac Acre, Abrão Maia, parabenizou os concludentes, que confiam no Senac e parceiros e aproveitaram essa oportunidade de qualificação profissional. “Muitas pessoas nunca conseguiram um certificado, nunca fizeram um curso na vida, e nos sentimos até culpados; é por isso que realizamos projetos como esse”.

O secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social de Sena Madureira, Daniel Herculano, disse que essas oportunidades são um diferencial aos moradores do município na busca de um emprego. “É muito importante trazer qualificação para a juventude de Sena Madureira através dessa parceria, que deu certo, entre a Prefeitura, Governo do Acre e Senac. Com alegria, estamos entregando os certificados para os participantes dos seis cursos que foram concluídos”.

A aluna Michela Silva de Sousa, do curso de Cuidador Infantil, disse que as oportunidades começaram a surgir. “No momento, ainda não estou empregada, mas em janeiro já devo iniciar na prefeitura, e já me escrevi no próximo curso”.

Na próxima etapa do Qualifica Acre para o município, o Senac ofertará mais dois cursos profissionalizantes: Recepcionista em serviços de saúde, com 35 vagas; e Atendente de Farmácia, com 30 vagas.