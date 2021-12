Senadora Mailza parabeniza governador Gladson pela flexibilização quanto à exigência do passaporte de vacinação para cultos e missas

“Neste período de festas de fim de ano, quando os cristãos buscam os templos religiosos para suas orações, um ato restritivo acabaria por dificultar o acesso de alguns às igrejas. Esta flexibilização do governador Gladson, nos traz alegria e alento”, disse a senadora Mailza ao verificar no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, a Resolução Interpretativa nº 01, divulgada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

De acordo com a resolução, as atividades padrões de cultos e missas não são enquadradas como eventos e, portanto, não precisam da exigência do passaporte de vacinação.

Apenas atividades diferenciadas, que caracterizem programação especial, como encontros, congressos, e outros, terão a exigência do passaporte de vacinação, além da exigência da observância à capacidade de lotação, de acordo com o nível de risco vigente e protocolos sanitários.