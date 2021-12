Senamadureirense exibe foto com tambaqui gigante de mais de 40 quilos, em Boca do Acre

O sonoplasta Jair Moreira, da Rádio Difusora de Sena Madureira, exibiu nesta sexta-feira (10), uma foto com um tambaqui gigante direto da cidade de Boca do Acre (AM). Segundo ele, o peixe pesou 42 quilos e é praticamente do seu tamanho.

“Pra nós do Acre e principalmente de Sena Madureira é uma novidade, mas aqui em Boca do Acre é uma cena comum. Esse município é de muita fartura de peixe”, comentou.

Quando está de férias do trabalho, Jair Moreira viaja frequentemente para Boca do Acre, onde tem parentes e amigos. Na época das piracemas de mandi ele também marcou presença e acompanhou a farta quantidade de peixes no município amazonense.