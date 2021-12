“Será que ele é da Polícia Civil?”, questiona Gladson após Rocha usar redes para atacá-lo

O vice-governador Wherles Rocha (PSL) tem usado com frequência os seus perfis nas redes sociais para fazer algumas denúncias contra o governador Gladson Cameli.

O major da PM, que tem uma relação tensa com o chefe do executivo, publica vídeos semanais com temas polêmicos envolvendo a gestão de Cameli.

Em entrevista concedida ao ContilNet nesta semana, Gladson criticou a atitude do político e questionou se ele integra o corpo da Polícia Civil.

“Por acaso ele é da Polícia Civil para ficar divulgando tanta coisa a meu respeito?”, indagou o governador.

“Não entendo qual outro objetivo seja o dele se não o de desarticular o governo e prejudicar a população”, finalizou.